歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。超大物からの“オファー”について語った。和田はサッカーの試合で国歌独唱をしたことがあるとの話題から、かつてJリーグ初代チェアマンを務めていた川淵三郎氏とも面識があると言及。「川淵チェアマンとも私1回ゴルフ行って」と回顧し、「おかしいなあ、なんで川淵チェアマ