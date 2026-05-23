俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが23日までに更新され、「第79回カンヌ国際映画祭」でのドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「柔らかくてリラックスしていて1番素敵」デコルテあらわなドレス姿を公開した綾瀬はるか投稿では「第79回カンヌ国際映画祭 街全体が賑わっており素敵な時間になりました」と感想をつづった。続けて「その様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽し