北京国際モーターショーに出展した奇瑞汽車のブース＝4月、北京（共同）中国自動車大手の奇瑞汽車（チェリー）が日本市場参入を検討していることが分かった。海外部門トップの張貴兵氏が23日までに報道陣の取材に応じ「これから日本にも新たな顧客層が出てくる。十分チャンスがある」と話した。日本勢にはない独自色を打ち出すと強調。中国メーカーが先行する電気自動車（EV）の販売が念頭にありそうだ。中国の自動車大手では