◇ナ・リーグドジャース1−5ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。初回から4失点するなど、5回8安打5失点で2敗目を喫した。立ち上がり、先頭・チョウリオにいきなり中前打を許すと、2番・チュラングにも中前に運ばれ連打で無死一、二塁のピンチを背負った。さらに、3番・コントレラスには初球のスライダーを左