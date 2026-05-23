◇プロ野球セ・リーグ阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）巨人の門脇誠選手は5回から泉口友汰選手に代わって、ショートを守りました。6回には阪神のドラフト1位、立石正広選手の鋭い当たりをうまくさばくと、7回には2アウトから3塁打を放ち、3得点につながるチャンスを作りました。これには日テレ系野球中継の解説を務めていた岡田彰布さんが思わず、「あした門脇先発やね」と一言。それに応えるように同じく解説を務めていた原