SUPER EIGHT丸山隆平（42）が23日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、佐藤二朗（57）が原作・脚本・主演を兼ねた映画「名無し」（城定秀夫監督）公開記念舞台あいさつに登壇。タイトルにちなみ、名前について印象的な出来事は？と聞かれると、24年2月4日付で、関ジャニ∞から現グループ名に改名したことを挙げ「そういう機会をいただけて、グループの絆が強くなった」と語った。丸山は「僕らは大きな転機があり、グル