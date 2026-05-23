22日に放送された日本テレビ系の情報番組『ZIP!』(毎週月〜金曜5:50〜)で、Snow Manの阿部亮平が香川県で讃岐うどんを堪能する旅へ。SNSでは、「おうどんを美味しそうに食べる阿部ちゃん癒される〜」などのコメントが上がっている。讃岐うどん ※番組に登場したものとは異なる阿部が本格的に四国へ上陸するのは、これが初。しかも飛行機ではなく、阿部の夢でもあった寝台特急「サンライズ瀬戸」で10時間以上かけて訪れた。まずやっ