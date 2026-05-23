元NHKでフリーの中川安奈アナウンサーが21日にXに、妹と劇団四季の公演を観劇して号泣したことを投稿した。 【写真】ジッパー付タンクトップが涼しげで似合いすぎ！ 中川アナは「劇団四季のアナ雪を妹と観てボロ泣きした結果、その後のランチのときも目がうるうるしてました笑また観たいくらいよかった!!」と劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」を観劇して号泣したことを明かした。 続く