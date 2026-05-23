BE:FIRST / Rondo -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月11日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」でテレビ初披露した9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のライブ映像を、YouTubeにて期間限定で公開した。【動画】BE:FIRST / Rondo -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」-混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓い