新潟が2026-27シーズンの新ユニフォームを発表したアルビレックス新潟が2026-27シーズンのJ2リーグで着用する新ユニフォームを発表した。オレンジカラーへの回帰が反響を呼んでいる。サプライヤーブランドはアディダス。1stユニフォームはフィールドプレーヤーがオレンジ、GKが黒。2ndユニフォームはフィールドプレーヤーが白、GKが黄色をそれぞれ基調としたカラーリングとなる。百年構想リーグでは1stユニフォームとして斬