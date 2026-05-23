記事ポイントグループスケジュール管理ソフトウェア「OnTime Group Calendar」が2026年6月10日〜12日の「Interop Tokyo 2026」に出展昨年のブース内混雑を受け、今年はブース面積を2倍に拡大Microsoft 365（OutlookおよびTeams）とHCL Notes/Domino、HCL Verseの両プラットフォームに対応 幕張メッセで2026年6月10日から12日にかけて開催されるインターネットテクノロジーイベント「Interop Tokyo 2026」に、グループスケジュ