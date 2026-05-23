タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が２３日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。番組では出川が人生の転機などについて語ったあと、藤本の印象についての話題に。「この人をすごいなと思ったのが、ミキティで再ブレイクする前に、番組が一緒になったとき。『自分のことをかわいいと思い