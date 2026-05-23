記事ポイント小峰無線電機がJapan Drone 2026にPoE対応GNSSユニット「RJX5-PoE」を参考出展イーサネット対応により長距離伝送が可能になり、電源確保が難しい場所でも使用できますL1・L2・L5の3周波対応で、既存RJシリーズのラインナップを拡充します 小峰無線電機が、2026年6月3日から幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026/次世代エアモビリティEXPO 2026」に出展します。新開発のPoE対応GNSSユニット「RJX5-PoE」が参