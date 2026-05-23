女優の山本美月（34）が23日、プロ野球のDeNA―ヤクルト（横浜スタジアム）で行われる「ポケモンベースボールフェスタ2026」のスペシャルゲストとして参加。セレモニアルピッチに登場した。「ポケモンベースボールフェスタ2026」は、ポケモン誕生30周年を記念したプロ野球12球団との特別企画「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」の一環として開催される。応援のため登場した6匹のピカチ