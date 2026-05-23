アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。ハイアットホテルでのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】オフショット公開にファン反響「めちゃくちゃカッコいい」「とっても癒されました‪‪」岸さんはカラフルなイラストが描かれたシャツにブルーのワークシャツを羽織り、ワークパンツを着用。オブジェが飾り付けられたカラフルな壁の前