は過去10年、1人気が【6.1.0.3】、2人気は【1.4.3.2】。1、2人気が馬券内に同居したケースは6度もあり比較的、平穏決着の傾向にある。しかし、昨年は10人気タガノアビーが3着に入るなど伏兵の台頭はあり、単勝オッズ10倍以上は1勝2着5回3着5回。ヒモ荒れの可能性は残されている。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「スマートプリエール」を取