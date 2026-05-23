「ザ・ボーイズ」最終章・シーズン5では、なぜ示唆されていた“焦土作戦”のような破滅的展開が描かれなかったのか？クリエイターのエリック・クリプキが、米のインタビューで理由を語っている。 2025年12月に米SNSでされた「ザ・ボーイズ」シーズン5のポスターには、ホームランダーが焼け野原の地球を見下ろす姿が収められ、「Scorched earth（焦土作戦）」というキャプ