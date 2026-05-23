人気ドラマ「ザ・ボーイズ」はシーズン5をもって完結したが、VCU（ヴォート・シネマティック・ユニバース）はまだ続く。シリーズ新スピンオフドラマ「ヴォート・ライジング（原題）」より、米国版予告編が初公開された。 本作は、「ザ・ボーイズ」に登場する巨大企業ヴォート・インターナショナルの起源を描く前日譚シリーズ。舞台となるのは1950年代のニュー