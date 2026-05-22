「僕がやっているのは、服作りではなくものづくりだとずっと思っていた」。タカヤマ ミチヒコが手掛ける「オッド（odd_）」は、ドローイングと服作りを交錯させたコレクションを発表しており、ブランド名の通り“風変わり”なブランドだ。従来は「001」「002」とナンバリングし、シーズンレスなコレクションを不定期に発表してきたが、今後は春夏・秋冬の一般的なファッション業界のカレンダーに準じて新作を披露するという。そ