オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎えようとしている。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間とグループでの立ち位置や魅力をメンバーごとに振り返る連載企画を実施。第8回目は田島将吾の魅力を深掘りしたい。【写真】“たじ松松”の再会に歓喜！田島将吾＆松倉海斗＆松田元太の3ショット■韓国で練習生を2年間経験