６歳男の子が意識不明の重体 ２２日、兵庫県豊岡市で小学１年生の男の子が軽乗用車にはねられる事故があり、警察は運転していた８２歳の男を現行犯逮捕しました。 【写真を見る】現場となった信号のない交差点 警察と消防によりますと、２２日午後３時半ごろ、豊岡市日高町の信号のない交差点で、小学１年生の男の子（６）が西から東に道路を渡っていたところ、南から北へ走っていた軽乗用車にはねられました。 男の子は