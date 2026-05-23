ソフトバンクが昨秋のドラフト会議で１位指名した佐々木麟太郎内野手（２１＝スタンフォード大）について三笠杉彦ＧＭが２３日、交渉解禁となったことを受けて進捗などを説明した。佐々木のマネジメントを務める「ナイスガイ・パートナーズ」が６月下旬をメドに一時帰国を検討しソフトバンクと面談する予定だと発表しており、三笠ＧＭも「発表のとおり。そのスケジュールに従って、ホークス球団としての魅力のアピールだったり