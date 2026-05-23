モデルの静まなみ（３１）が、５月の思い出ショットを投稿した。２２日に自身のインスタグラムを更新し「５月の色々」とつづって写真を複数枚アップした。クリーム色の和装姿や、娘と過ごす様子をアップ。フォロワーは「めっちゃくっちゃ綺麗（きれい）ですよ」「可愛いです」の声を寄せ、「素敵すぎです。旦那さんは載せない主義なのかなぁ……」と気になっていた。夫は俳優でタレントの武田真治（５３）。静と武田は、武