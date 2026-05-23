ソフトバンクの昨秋のドラフト１位・佐々木麟太郎内野手の今後について２３日、三笠杉彦ＧＭが言及した。佐々木が所属するスタンフォード大は２０日（日本時間２１日）に米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権２回戦で敗退。シーズンが終了してソフトバンクとの入団交渉も解禁となり「ＮＣＣＡのシーズン中は交渉できないが、シーズンが終了したので、交渉解禁と認識している。条件などを含めて伝えてい