【モデルプレス＝2026/05/23】インフルエンサーのひよんが5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日分の手作り弁当を公開した。【写真】韓国人インフルエンサー「親近感湧く」卵焼きにりんご…子どもへの手作り弁当披露◆ひよん、子どもへの手作り弁当2日分披露ひよんは「お弁当人生」というコメントとともに、子どものために作った2日分のお弁当の写真を投稿。「こちらは昨日のお弁当」と紹介し、白ごまを散らした鮭の混