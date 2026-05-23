かつおのおいしい季節到来！スーパーの魚売り場でもかつおの刺し身がよく並ぶようになりましたね。いつものお刺身を簡単アレンジして、旬をより楽しみませんか？さっぱりとしてうま味の強い赤身の初がつおは、みずみずしい生野菜やピリッと辛みの効いたドレッシングとの相性が抜群！気分も上がるごちそうサラダをご紹介します。●『初がつお』の選び方や切り方のコツは、こちらをチェック♪『かつおの中華風刺し身サラダ』材料（2