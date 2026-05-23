【モデルプレス＝2026/05/23】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月22日、自身のInstagramを更新。手を繋いで並んで歩く親子ショットを公開し、話題となっている。【写真】48歳歌舞伎俳優「後ろ姿そっくり」息子との手繋ぎショット◆市川團十郎、息子の成長に思いを馳せる親子ショット公開團十郎は「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と並んで歩く写