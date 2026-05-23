【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。和食を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女「盛り付け完璧」和食ダイエット飯披露◆雨宮由乙花、和食ダイエットメニュー披露雨宮は「和食ダイエットスタート」と、ダイエットを始めたことを報告。「