ÇÈÍð¤Î¼çÌò ¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È£ÓÁÈ ²áµî£²Ç¯Ï¢Â³⑩¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È£ÃÁÈ¡£ Á´½ÐÁöÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Î1¡¦0¡¦3¡¦9¡Ï¤À¤¬¡¢£³Ãå°ÊÆâ£´Æ¬Ãæ£³Æ¬¤¬⑩¿Íµ¤°Ê²¼¤È¤¤¤¦·êÇÏÀ½Â¤¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ ¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤¬½Å¾ÞÁÈ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢£Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤¬¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢⑤¿Íµ¤°Ê¾å¤Ï£±Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Á°Áö£µÃå°ÊÆâ¤Ê¤é¡Î0¡¦0¡¦3¡¦2¡Ï¡¢Á°Áö①¿Í