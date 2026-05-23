体幹を鍛えてよい姿勢を保つことが生活の質を上げてくれる理由 プラスの連鎖が体調を整えてくれる 理想的なよい姿勢は、肩甲骨の位置が整った状態を維持してくれるだけでなく、次のようなメリットをもたらしてくれます。 ●関節の可動域が広がり、体の動きをスムーズにします。運動機能もアップするので、パフォーマンスの向上に繋がります。●自律神経のバランスが整うことで、原因がわからなかった頭痛やめま