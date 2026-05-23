ソフトバンクは２３日、アレクサンダー・アルメンタ投手（２１）を支配下登録した。背番号３４に決まり、メキシコ出身の左腕は「母国のレジェンドと言われるフェルナンド・バレンズエラの背番号なので嬉しく思っている。彼のようないい成績を残せるようになりたい」と会見で意気込んだ。バレンズエラはかつてドジャースなどで活躍し、８１年に新人王とサイ・ヤング賞を同時受賞するなど通算１７３勝を挙げている。アルメンタは