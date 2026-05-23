東北と関東の2拠点で活動するアイドルグループ「けっぱって東北」が23日までに公式X（旧ツイッター）を更新。移動中にメンバー3人が乗車していた車が追突事故に遭ったことを明かした。3人は最低1週間の安静が必要と診断され、出演予定だった5月23日〜29日のイベントを欠席するという。「【お知らせ】いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「この度、メンバーに関するご報告がございます。移動中