主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月22日（金）に放送された第5話では、チコ（寺本莉緒）に大勢の前で“枕営業中の映像”を流された高坂美月（桜井日奈子）が仕返しを計画し、ドロ沼の復讐劇が展開された。【映像】美月の容赦ない復讐！◆「土下座して詫びな」余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に隠れて不倫をしていたうえ、クラブでホステスとして働いていた美月