23日、道路交通法違反の容疑で上越市内の専門学校に通うスリランカ国籍の男（23）が現行犯逮捕されました。警察によりますと男は22日午後11時50分ごろ、上越市仲町2丁目地内の市道において酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いがもたれています。当時警察は現場付近で交通検問を実施中でした。乗車していた男から酒のにおいがしたため警察が呼気検査を行ったところ、基準値を上回るアルコールが検出されたため、現行犯