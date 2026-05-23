鹿島アントラーズは22日、公式サイトで「ファンサービスルール順守のお願い」と題した声明を発表した。それによると、公開練習日のファンサービスにおいて、一部でルール違反や他の来場者への配慮に欠ける行為が見受けられるという。クラブは「特に、1選手に対して複数回のサインや個人名などの記入をリクエストされる方、グラウンド内指定エリア以外でファンサービスを求められる方、選手・関係者駐車場出入口に近い一般駐