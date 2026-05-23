22日、新庄市で起きた特殊詐欺事件で銀行通帳を騙し取ろうとして見破られ、逃走していた受け子の男が23日午前、逮捕されました。男は新庄市内で発見され、本籍不詳で住居不定の少年とみられるといういうことです。