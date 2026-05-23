23日放送のMBSテレビ「せやねん！」で司会のトミーズ雅（66）が、今季初めて阪神タイガースの試合を最後までテレビ観戦したことを明かした。「おじいちゃんになってから早く寝るようになった。夜7時を過ぎると目がしょぼしょぼしだして、8時半には寝てしまいます」「だから阪神戦を最後まで見ることができないんです。（クローザーの）岩崎投手のピッチングを今年は見ていなかった」「翌朝に『阪神、勝てよ』と願いながら、結果を