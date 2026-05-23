松本まりかと高橋メアリージュンがダブル主演する6月18日スタートのドラマ『エミリとマリア』（MBSほか）に、伊藤万理華の出演が決定した。ネイルサロンの年下ネイリスト・さくら役を演じる。【写真】松本まりか＆高橋メアリージュン、“奪い愛”から一変！大親友役でW主演『エミリとマリア』6.18放送開始本作は、劇作家・演出家の根本宗子が初めて手がけるオリジナル連続ドラマ監督作。幼稚園から私立女子校育ちの35歳、