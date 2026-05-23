IMP.の横原悠毅が主演し、東京・シアター1010にて7月上演されるCINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』より、キービジュアルが解禁となった。また、新キャストとして、朝木茉永、松村優、三上市朗、MIKU、石坂勇、川崎麻世の出演が発表された。※川崎麻世の「崎」は「たつさき」が正式表記【写真】川崎麻世ら実力派キャストが勢ぞろい本作は、1959〜63年に6作上映された小林旭主演の痛快アクション映画『銀座旋風児（ギンザマイ