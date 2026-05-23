一定の範囲の相続人に最低限保障された相続財産の取り分である「遺留分」。最近では資産家の相続を巡り大きな話題となりました。被相続人が自らの財産をどのように処分するかは自由ですが、遺留分を巡っては家族間での長年にわたる様々な感情が交錯することもあるといいます。 「遺留分」は、一定の範囲の相続人が最低限受け取ることが法律上保障された遺産の割合のことをいい、遺言や贈与で遺留分を侵害されている場