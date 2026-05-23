◆米大リーグブルージェイズ―パイレーツ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パイレーツ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、自己ワーストタイとなる１試合４三振を喫した。１回表には２死三塁でグリフィンの弱いボテボテのゴロを軽快な動きでさばき、ギリギリのタイミングだったが一塁はアウト。少しでもタイミングが遅れていれ