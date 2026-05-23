22日の日本ハム戦プロ野球、ソフトバンクの山本祐大捕手が22日、本拠地・日本ハム戦で、移籍後初本塁打を放った。12日の衝撃トレードから10日、新天地での一発直後の行動が大反響となっている。山本は「7番・捕手」で先発出場。7回の第3打席。日本ハム先発・達の変化球をとらえると、高々と舞い上がった打球は左中間スタンドに着弾した。12日、尾形崇斗、井上朋也との1対2のトレードが成立し、山本はDeNAからソフトバンクへ