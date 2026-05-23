５月２０日に病気のため亡くなった萩原清調教師（享年６７）を追悼して、萩原厩舎から美浦・大竹正博厩舎に転厩して東京１Ｒ・３歳未勝利（ダート１６００メートル＝１５頭立て）に出走したキャルキュラス（牝３歳、父ミッキーアイル）は、厩舎スタッフが左肩に喪章を着けてレースに臨んだ。初戦に引き続きディー騎手とのコンビで挑んだレースは、大外の１５番枠から道中は好位で運んだ。直線ではスムーズに外へ持ち出したが、