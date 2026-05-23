町田の相馬勇紀「もし選ばれた場合にあの舞台で活躍できる準備はしたい」歓声の大きさが、FC町田ゼルビアにおけるFW相馬勇紀の存在の大きさを物語っていた。5月22日に行われたJ1百年構想リーグ最終節の浦和レッズ戦で、相馬はAFCチャンピオンズリーグエリートの決勝以来となる公式戦出場を果たした。後半9分に途中出場する際には、4万4871人を集めた国立競技場から大歓声が上がり、黒田剛監督が「町田のエース」と表現した7番の