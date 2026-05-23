〈「小3で出会った“26歳上の先生”と再婚」「母親と同い年じゃん。ヤバって」シングルマザーだった女性（28）が明かす、夫との3度の“偶然の再会”〉から続く小学3年生の時に出会った26歳上の夫と、7歳、5歳、4歳、3歳、2歳になる年子5人の子どもを育てるJURIさん（28）。現在は夫とともにダンススクールの経営を担い、インフルエンサーとしても活躍する。【画像】「母親と同い年じゃん。ヤバって」小3で出会った“26歳上の先生