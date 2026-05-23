鷹の求愛行動の詳細が、明かされた。ソフトバンク三笠杉彦GM（52）が23日、交渉解禁となったスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）との面談時のプレゼンテーションプランを明かした。佐々木のマネジメント会社「ナイスガイ・パートナーズ」が22日に6月下旬をめどに一時帰国を検討し、昨秋ドラフトで1位指名したソフトバンクと面談する予定を発表したことに対して対応した。「発表の通りでして。我々としては、彼がなり