“りくりゅう”ペアが金メダルを獲得したミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台裏で、何が起きていたのか。スポーツライターの野口美惠氏が、関係者の証言をもとに“りくりゅう”ペアの秘話を深堀りした。【画像】りくりゅうペアと、ブルーノ・マルコットコーチ◆◆◆「2人はお互いを補い合える」結成からわずか3か月後のNHK杯で5位。22年の北京五輪では、結成3年目で団体戦の銀メダルに貢献し、個人戦でも7位と、日本ペアの最高位