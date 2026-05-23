◇インターリーグブルージェイズ―パイレーツ（2026年5月22日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間30日）、本拠でのパイレーツ戦に「4番・三塁」で出場。勝ち越しの絶好機で空振り三振に倒れるなど、4打席連続三振と精彩を欠いた。先制点を奪われた直後の初回2死一塁、パイレーツ先発・チャンドラーに対し、初球から積極的にスイング。98.9マイル（約159.1キロ）、98.8マイル（約159.0キロ）