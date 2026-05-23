＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“ただならぬ”存在感の人物関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）が前頭五枚目・正代（時津風）を押し出して勝ち越しを決めた一番で、審判を務めた元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方の背後に座る“ただならぬ”存在感の人物を中継カメラが捉え、ファンがざわつく一幕があった。それは取組を控え、東の花道から入場し、土俵下にスタンバイした大関・霧島（音羽山