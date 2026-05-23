21年6月22日にデビューした、大阪が拠点の女性アイドルグループ「脳内パステル」公式Xは22日夜、運営のmint Music ENTERTAINMENT名で文書を発表した。メンバーの、ゆいにグループ活動における契約違反が確認されたため、本人を交えた協議の結果、同日付でグループを脱退すると公表。ゆいを巡っては、男性とのLINEのやりとりの画像や、食事や寝顔の画像がX上に流出し、当該男性と交際していたとの疑惑が浮上していた。ゆいもXを更新